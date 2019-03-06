"Для избранных". Toyota привезёт в Россию лишь 22 новых спорт-купе Supra

Японская автомобилестроительная корпорация Toyota привезёт в Россию 22 культовых спорт-купе Supra. Об этом сообщается на официальной странице Toyota Russia в социальной сети "ВКонтакте".
В посте сказано, что новая версия машины — автомобиль для избранных. Как отмечается, европейская квота на Supra раскуплена полностью.
Когда начнётся старт предзаказа автомобиля, пока не уточняется.
Напомним, обладателем одной из первых версий уникального спорткара Toyota Supra стал британский автоблогер Тим Бертон. Пятое поколение культового автомобиля было презентовано на детройтском автосалоне.
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