Microsoft планирует выпустить бездисковый Xbox One

Новая модель консоли, которая будет отличаться своей более низкой ценой, выйдет в мае 2019 года.

В середине апреля американская корпорация Microsoft начнёт принимать предварительные заказы на бездисковую версию консоли Xbox One. Устройство получит название Xbox One S All-Digital Edition. В открытой продаже новинка появится в мае. Об этом сообщает The Verge.

Впервые о консоли, которая получила кодовое название Xbox Maverick, стало известно в ноябре 2018 года. Согласно слухам, будет доступен вариант консоли с уже заранее предустановленными играми — их список можно будет выбрать перед покупкой.

Стоить новая консоль будет 200 долларов. Это на 100 долларов дешевле, чем оригинальная консоль. Также бездисковая версия Xbox One S предназначена для работы с сервисом Xbox Game Pass.