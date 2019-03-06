"Разговор будет продолжен позже". Володин прервал выступление Орешкина в Госдуме

Спикер нижней палаты парламента также перенес и правительственный час с участием министра экономического развития.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин прервал выступление главы Минэкономразвития Максима Орешкина на правительственном часе в нижней палате парламента. Это связано с тем, что, по мнению Володина, министр просто не смог раскрыть предложенную для обсуждения тему.

— Разговор будет продолжен позже, — заявил председатель нижней палате парламента.

Он также предложил Орешкину, когда тот будет готов, ответить на вопросы, которые интересуют Госдуму. В частности, будущее развитие экономики, реализация нацпроектов и прогнозы темпов развития России.

Добавим, что Володин не только прервал выступление министра, но и перенес правительственный час с участием главы Минэкономразвития.

— Мы определимся с датой несколько позже, но это будет, скорее всего, конец марта, начало апреля, — подытожил спикер Госдумы.

Идею Володина перенести "правчас" с участием Орешкина поддержали все фракции нижней палаты парламента.