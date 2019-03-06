В России предложили сбивать дроны с помощью орлов

В начале 2019 года в Государственную думу внесли законопроект, который разрешает силовикам повреждать и уничтожать беспилотники.

В настоящий момент специалисты выделяют четыре способа для того, чтобы можно было сбить гражданский беспилотник. Это можно сделать также с помощью специально обученных орлов. Об этом сообщает РИА "Новости", ссылаясь на представителя силовых структур Давида Громова.

— Есть метод использования птиц — орлов. Это серьёзно, это натасканная птица, которая может сбивать дрон и приземляться с ним, — рассказал Громов.

Также дроны можно будет сбивать с помощью специальной сети, отстреливаемой с земли или с другого беспилотника, и используя подавление радиосигнала от оператора.

Напомним, соответствующий законопроект внесли в Государственную думу в начале 2019 года. Он позволяет ФСО, Росгвардии, МВД и ФСБ уничтожать и повреждать беспилотники, а также подавлять сигналы дистанционного управления ими "для пресечения несанкционированного нахождения беспилотных воздушных судов в воздушном пространстве".