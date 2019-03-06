"Наш дом трещит по швам из-за Сбербанка"

Жители многоквартирного дома в Стерлитамаке уже несколько лет "воюют" с отделением банка, расположенным на первом этаже. Всему виной – некачественный ремонт, из-за которого по стенам пошли трещины.

В Стерлитамаке жильцы многоэтажки на протяжении нескольких лет "воюют" с отделением Сбербанка, который расположен на первом этаже. По словам владельцев квартир, при ремонте в помещении филиала строители снесли часть перегородок, что стало причиной трещин в доме.

Теперь жильцы боятся, что дом может рухнуть в любой момент. Продать квартиры и съехать, купив за вырученные деньги аналогичное жильё, они не могут.

— Хотела продать молча, никого не волновать. На эти же деньги, которые мне предлагают, я не могу продать и такую же квартиру купить в другом месте, — рассказала одна из владелиц жилья. — Я вынуждена бороться.

Суд признал правоту собственников, однако отделение банка продолжает работать, как и прежде.