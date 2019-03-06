В Кремле ждут от Google верного указания на географическую принадлежность Крыма

В компании ранее назвали техническим сбоем появившееся обозначение региона как территории Украины, а накануне заверили, что ошибка исправлена.

В Кремле ожидают, что на картах Google будет верно указана географическая принадлежность Крыма, несмотря на то, что сервис является зарубежным. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— Крым — это один из регионов РФ, — подчеркнул Песков. — Мы, безусловно, ожидаем, что, скажем так, с географической точки зрения принадлежность Крыма будет указываться верно.

Напомним, в конце января в Госдуме решили разработать законопроект, который бы вводил наказание за неверное отображение государственных границ. В Google назвали техническим сбоем появившееся обозначение Крыма как территории Украины, позже заверив, что ошибку исправили.

В Крыму отреагировали на исправление ошибки с картами.