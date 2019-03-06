"Не к нам вопрос". Песков не комментирует судьбу счетов венесуэльских компаний

Кремль не обладает информацией о переводе счетов компаний из Венесуэлы в банк "Российская финансовая корпорация", поскольку не занимается подобными вопросами. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

— Кремль непосредственно не занимается открытием счетов и согласованием с бизнесом, поэтому это не к нам вопрос, — объяснил представитель главы государства.

Ранее СМИ сообщили со ссылкой на источники, что российские власти после консультаций с Каракасом и венесуэльским бизнесом приняли решение о переводе счетов венесуэльских компаний в РФ в банк "Российская финансовая корпорация". Отмечалось, что речь идёт прежде всего о Венесуэльской государственной нефтяной компании PDVSA.