Песков заверил, что Россия продолжит оказывать гумпомощь Донбассу

Россия не прерывает оказание гумпомощи Донбассу, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Однако сейчас наша страна проводит оценку потребностей ЛНР и ДНР.

— Нет, там нет ничего другого, это не значит, что эта практика прервана. Там происходит просто оценка потребностей. И в зависимости от того, как эти потребности требуют оказания такой помощи, тогда принимается соответствующее решение, — пояснил представитель Кремля.

Кроме того, он отметил, что в этом вопросе нет никаких системных и других изменений в подходах.

Добавим, что во время своей пресс-конференции президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия продолжит оказывать гуманитарную помощь Донбассу. Он отмечал, что это нужно для того, чтобы жителей ДНР и ЛНР "окончательно там не раздавили".