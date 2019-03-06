В Кремле не располагают информацией об аресте граждан США в Новороссийске

Ранее американские СМИ сообщили о задержании двух волонтёров в мормонской церкви.

В Кремле не располагают информацией об аресте граждан Соединённых Штатов в Новороссийске. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков.

— У меня нет такой информации. Это вам, наверное, нужно обращаться в соответствующие органы, — ответил представитель Кремля на просьбу прокомментировать информацию об аресте американских граждан в России.

Ранее "Церковь Иисуса Христа святых последних дней" заявила, что два гражданина США были задержаны в церкви мормонов в Новороссийске. По информации американских СМИ, задержание было произведено 1 марта.