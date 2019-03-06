Мирра и Назар. Названы самые необычные имена рождённых в Подмосковье в 2018 году

Улучшать демографическую ситуацию в регионе удаётся благодаря трёхуровневой системе медицинской помощи.

В Московской области в 2018 году некоторые родители выбирали для своих новорождённых детей старинные имена. Об этом сообщается на официальном портале подмосковного правительства.

— В 2018 году несколько мальчиков получили имена Назар, Велимир, Платон. А новорождённым девочкам давали такие имена, как Евдокия, Серафима, Мирра, — говорится в сообщении.

В 2018 году несколько мальчиков получили имена Назар, Велимир, Платон, а новорожденным девочкам давали такие имена, как Евдокия, Серафима, Мирра: https://t.co/wmiWyPU1lD pic.twitter.com/09PRK5CaDP — Московская область (@mosregru_mo) 6 марта 2019 г.

По данным Росстата, по итогам 2018 года Подмосковье занимает лидирующие позиции по рождаемости в ЦФО. За год в регионе появились на свет более 80 тысяч детей — это лучший показатель в Центральном федеральном округе.

Ранее Лайф писал о самых необычных именах новорождённых в Москве.