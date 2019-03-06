Джонни Деппа заменили женщиной. Актёр не будет сниматься в "Человеке-невидимке"

В настоящий момент популярная голливудская звезда переживает серьёзные неудачи в карьере.

Актёр Джонни Депп сначала потерял роль Джека Воробья в фильме "Пираты Карибского моря", а теперь лишился и участия в ленте "Человек-невидимка". Об этом сообщает DC.

Своё решение кинокомпания Universal объяснила тем, что авторы "Человека-невидимки" полностью перестроили концепт фильма. Теперь главного героя будет играть женщина. Есть предположение, что роль достанется Элизабет Мосс.

Напомним, из "Пиратов" Деппа выгнали по причине низких сборов и возраста актёра. Теперь студия планирует перезапустить серию. В этой ленте главную роль тоже могут отдать женщине.

Премьера фильма "Человек-невидимка" запланирована на 2020 год.