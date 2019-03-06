Peregruzka. В МИД рассказали, как Клинтон и Лавров нажали кнопку с ошибкой

Когда оплошность американских переводчиков вскрылась, госсекретарь США удачно вышла из положения.

Во время переговоров в Женеве ровно 10 лет назад занимавшая в то время пост госсекретаря США Хиллари Клинтон вручила главе МИД РФ Сергею Лаврову кнопку с надписью peregruzka вместо perezagruzka. Подарок должен был стать символом перезагрузки отношений между двумя странами, но в слове допустили ошибку.

Сейчас кнопка хранится в Центре истории российской дипломатической службы. Заместитель руководителя учреждения Пётр Барулин поделился подробностями вручения подарка Лаврову. По его словам, переговоры были настолько успешны, что министры иностранных дел России и США друг другу улыбались. По итогам встречи Клинтон передала Лаврову кнопку. Надпись по-английски была правильной — reset, что означает "обнуление", "перезагрузка". Когда ошибка в русском слове вскрылась, Клинтон удачно вышла из положения.

— Она сказала, что, конечно, мы с Лавровым работали над "перезагрузкой", но сами настолько много работали, что "перегрузили" себя работой, — рассказал Барулин в беседе с РИА "Новости".

После этого главы внешнеполитических ведомств двух стран тогда вместе нажали кнопку peregruzka.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил по телефону с нынешним госсекретарём США Майком Помпео ситуацию в Венесуэле.