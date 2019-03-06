В России число волонтёров-медиков достигло 22 тысяч человек

Они проводят профилактику среди населения и мероприятия по обучению навыкам первой помощи.

В России число участников движения "Волонтёры-медики" достигло 22 тысяч человек, сообщает ТАСС со ссылкой на замминистра здравоохранения России Олега Салагая.

— Они работают более чем в 420 медицинских организациях, что почти в два раза больше, чем годом ранее, — сообщил Салагай в ходе заседания координационного совета при Общественной палате РФ по развитию добровольчества.

За два года добровольцы оказали помощь более 1,5 миллиона человек.

Волонтёры участвовали в медосмотрах, пропагандировали здоровый образ жизни, проводили профилактику, занимались благоустройством территорий и помогали с мелким ремонтом медпунктов.

Напомним, движение было основано в 2013 году активистами проекта "Волонтёры Склифа".

Ранее лидер движения "Волонтёры-медики" заявил, что конечной точкой усилий добровольцев является человек.