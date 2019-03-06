Орешкин озвучил новый прогноз по курсу рубля

Ожидается, что более сильное падение отечественной валюты ожидает по меньшей мере в течение трёх лет.

Минэкономразвития России скорректировало прогноз по курсу рубля на 2019 год с 63,9 руб. до 66 руб. за доллар, передаёт РБК. Об этом заявил министр экономического развития России Максим Орешкин в ходе заседания нижней палаты парламента.

— Оценку курса мы чуть-чуть делаем слабее относительно предыдущего прогноза: ожидаем к доллару на уровне 66 рублей в среднем за год, — сказал Орешкин.

Также он добавил, что это связано скорее с корреляцией валютной пары евро/доллар, нежели чем с другими факторами.

Интерфакс, ссылаясь на презентацию к выступлению главы ведомства, уточнил, что теперь точный прогноз на 2019 год — 66,4 рубля за доллар. Также Минэкономразвития ухудшило прогноз и среднегодового курса рубля в 2020 году с 63,8 до 67,2 рубля за доллар, в 2021 году — с 64 до 67,8 рубля.