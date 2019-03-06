В Москве автомобилистов попросили пересесть на метро из-за непогоды

Особые затруднения в преддверии 8 Марта наблюдаются на дорогах перед цветочными рынками и базами.

Москвичей и гостей столицы попросили по возможности из-за непогоды пользоваться метро, а не автомобилями.

— С каждым часом в Москве всё сложнее с трафиком — скорости падают из-за снегопада и гололёда, — сказано в сообщении Центра организации дорожного движения.

❄️С каждым часом в Москве все сложнее с трафиком - скорости падают из-за снегопада и гололеда. Особенно тяжело перед цветочными рынками и базами. В городе уже 7 баллов, до вечера движение останется очень плотным. Пересаживайтесь, по возможности, на метро. pic.twitter.com/SHcYH2yt3p — ЦОДД (@gucodd) 6 марта 2019 г.

В городе уже наблюдаются семибалльные пробки, движение будет оставаться плотным до вечера.

Напомним, ранее ЦОДД призвал московских водителей заранее поздравить женщин с 8 Марта.