В Москве автомобилистов попросили пересесть на метро из-за непогоды

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В Москве автомобилистов попросили пересесть на метро из-за непогоды

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Особые затруднения в преддверии 8 Марта наблюдаются на дорогах перед цветочными рынками и базами.

Москвичей и гостей столицы попросили по возможности из-за непогоды пользоваться метро, а не автомобилями.

— С каждым часом в Москве всё сложнее с трафиком — скорости падают из-за снегопада и гололёда, — сказано в сообщении Центра организации дорожного движения.

В городе уже наблюдаются семибалльные пробки, движение будет оставаться плотным до вечера.

Напомним, ранее ЦОДД призвал московских водителей заранее поздравить женщин с 8 Марта.

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