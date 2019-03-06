Прямая трансляция: Милонов и Джигурда выступают против "Дома-2"

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Прямая трансляция: Милонов и Джигурда выступают против "Дома-2"

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Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил запретить дневной показ ток-шоу, "пропагандирующих секс и разврат". Парламентарий разработал новую культурную доктрину и направил её в Минкульт. Документ предполагает уголовную ответственность для организаторов "взрослых передач" наравне с сутенёрами. В этом его поддерживает актёр и шоумен Никита Джигурда. Они рассказывают о своём предложении:

Ранее Милонов предлагал не отмечать в России День всех влюблённых.

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