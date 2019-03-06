Голодающий Шестун госпитализирован в больницу при "Матросской Тишине"

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Голодающий Шестун госпитализирован в больницу при "Матросской Тишине"

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Экс-глава Серпуховского района Московской области Александр Шестун. Фото: © Агентство "Москва"

Супруга арестованного сообщила, что муж отказывается от пищи уже 27-й день, поэтому похудел минимум на 15 кг.

Бывший глава Серпуховского района Московской области Александр Шестун госпитализирован в больницу при СИЗО "Матросская Тишина" после заседания, где рассматривалась его очередная жалоба на действия следствия. Экс-чиновник арестован по обвинению в мошенничестве, отмывании денег, получении взятки и незаконной предпринимательской деятельности, но отрицает свою вину.

— Вчера после заседания в суде Александра госпитализировали в больницу при СИЗО "Матросская Тишина", — рассказала супруга Шестуна Юлия ТАСС.

По её словам, муж голодает уже 27-й день, в связи с чем похудел минимум на 15 кг. Ей не известно, выводили медики его из голодовки или нет.

Ранее Генпрокуратура РФ обнаружила у Шестуна более 676 объектов недвижимости в Серпуховском районе, из которых 565 — это земельные участки. Также у подозреваемого чиновника нашли 22 автомобиля.

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