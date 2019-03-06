Матерившаяся при школьниках учительница отстранена от работы в классе

Ранее и.о. директора интерната отметила, что видео инцидента было снято в ноябре 2018 года.

Учительница биологии из томского интерната для слабослышащих Ольга К. больше не ведёт занятий с классом, в присутствии которого материлась, говоря прямо на уроке по телефону. Об этом Лайфу рассказала и.о. директора учебного заведения Наталья Фролова.

— Сейчас, естественно, мы увидели это видео. С ней проведены беседы, — отметила она. — Мы сняли нагрузку в этом классе. Она написала заявление, мы сняли нагрузку. То есть она с этими детьми уже не работает.

Фролова отметила, что была назначена на пост руководителя интерната с 15 февраля, поэтому более подробно инцидент прокомментировать не может.

Как писал Лайф, ранее и.о. директора рассказала журналистам, что видео было снято в ноябре.