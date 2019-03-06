Суд оставил Александра Емельяненко в СИЗО

Боец смешанных единоборств проходит по административному делу о неповиновении полиции.

Ставропольский краевой суд оставил без изменения решение об аресте на 10 суток бойца смешанного стиля (ММА) Александра Емельяненко по делу о неповиновении полиции. Обвиняемый просил заменить содержание под стражей штрафом, но ходатайство было отклонено.

Как уже сообщал Лайф, пьяного Емельяненко задержали в Кисловодске, а его золотой "мерседес" отогнали на штрафстоянку. В суде он признал, что сел за руль нетрезвым, но не согласился с тем, что оказывал сопротивление при задержании. По словам Емельяненко, его спровоцировали полицейские.