Просила миллион. В Москве девушка продала новорождённую дочь через соцсети

Жизни ребёнка ничего не угрожает, подозреваемая в ходе допроса признала свою вину.

В Москве 23-летнюю девушку задержали по подозрению в продаже новорождённой дочери, возбуждено уголовное дело по статье "Продажа несовершеннолетнего". Об этом сообщает СК РФ.

По версии следствия, руководствуясь корыстными побуждениями, подозреваемая разместила в соцсети объявление о поиске приёмных родителей для ребёнка.

Во вторник, 5 марта, в одной из квартир на востоке Москвы девушка получила деньги, написала расписку и передала дочь покупательнице.

В Москве задержана женщина, подозреваемая в продаже своей новорожденной дочери https://t.co/yM5vtenQ4d — Следственный комитет (@sledcom_rf) 6 марта 2019 г.

Отмечается, что на допросе она признала свою вину. Жизни её новорождённой дочери ничто не угрожает.

Ранее Лайф писал, как в Нижегородской области многодетная мать попыталась продать чужого ребёнка.