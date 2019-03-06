Просила миллион. В Москве девушка продала новорождённую дочь через соцсети

В Москве 23-летнюю девушку задержали по подозрению в продаже новорождённой дочери, возбуждено уголовное дело по статье "Продажа несовершеннолетнего". Об этом сообщает СК РФ.
По версии следствия, руководствуясь корыстными побуждениями, подозреваемая разместила в соцсети объявление о поиске приёмных родителей для ребёнка.
Во вторник, 5 марта, в одной из квартир на востоке Москвы девушка получила деньги, написала расписку и передала дочь покупательнице.
В Москве задержана женщина, подозреваемая в продаже своей новорожденной дочери https://t.co/yM5vtenQ4d— Следственный комитет (@sledcom_rf) 6 марта 2019 г.
Отмечается, что на допросе она признала свою вину. Жизни её новорождённой дочери ничто не угрожает.
Ранее Лайф писал, как в Нижегородской области многодетная мать попыталась продать чужого ребёнка.
Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь
- Популярные
- По времени