Путин отметил расширение военной инфраструктуры НАТО у российских границ

Президент РФ Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ напомнил, что вблизи российских границ продолжается расширение военной инфраструктуры НАТО.

Глава государства также назвал решение США выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) прямым шагом к расшатыванию всей системы договорённостей в сфере международной безопасности.

Как писал Лайф, ожидается, что на сегодняшней коллегии ФСБ глава государства определит приоритетные задачи службы.