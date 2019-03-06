Путин отметил расширение военной инфраструктуры НАТО у российских границ

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Путин отметил расширение военной инфраструктуры НАТО у российских границ

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Владимир Путин. Фото: © Kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ напомнил, что вблизи российских границ продолжается расширение военной инфраструктуры НАТО.

Глава государства также назвал решение США выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) прямым шагом к расшатыванию всей системы договорённостей в сфере международной безопасности.

Как писал Лайф, ожидается, что на сегодняшней коллегии ФСБ глава государства определит приоритетные задачи службы.

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