Путин: Решение США выйти из ДРСМД меняет обстановку не в лучшую сторону

Российский лидер назвал планы Вашингтона шагом к расшатыванию всей системы договорённостей в сфере международной безопасности.

Президент РФ Владимир Путин считает, что намерение Соединённых Штатов выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) меняет оперативную обстановку не в лучшую сторону. В связи с этим глава государства ждёт профессиональных и слаженных действий от ФСБ.

— Решение выйти из ДРСМД — прямой шаг к расшатыванию всей системы договорённостей в сфере международной безопасности. Это, безусловно, меняет оперативную обстановку, и, к сожалению, не в лучшую сторону, — заявил президент на заседании коллегии ФСБ.

Владимир Путин подчеркнул, что ждёт от сотрудников службы профессионализма, а также готовности оперативно и результативно решать поставленные задачи в данных условиях.

О намерении выйти из ДРСМД власти США заявили ещё в октябре прошлого года. 7 февраля Госдепартамент вручил российской стороне ноту о приостановлении участия американской стороны в соглашении. В качестве ответных мер 4 марта Путин подписал указ о приостановлении выполнения РФ Договора о РСМД.