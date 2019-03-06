Путин заявил о снижении в РФ числа преступлений террористической направленности

Президент России Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ отметил снижение числа преступлений террористической направленности в России.
— В целом за десять лет этот показатель сократился многократно — с 997 до девяти в прошлом году, — заявил президент.
Путин подчеркнул, что РФ открыта для сотрудничества по антитеррору со всеми государствами, независимо от отношений с ними.
На заседании коллегии ФСБ российский лидер также напомнил о расширении военной инфраструктуры НАТО вблизи границ РФ.
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