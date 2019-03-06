Путин заявил о стремлении иностранных спецслужб нарастить своё влияние на Россию

Российский лидер подчеркнул, что этому должны противодействовать сотрудники ФСБ.

Президент России Владимир Путин рассказал о стремлении иностранных спецслужб нарастить своё влияние на происходящие в РФ процессы.

— Мы видим, что зарубежные разведки стремятся наращивать свою активность на российском направлении, всеми путями ищут доступ к сведениям политического, экономического, научного, технологического характера, — заявил Путин на заседании коллегии ФСБ.

Президент напомнил, что, как и прежде, а может, и больше разведки зарубежных государств стремятся оказать влияние на процессы в России.

Путин отметил, что работа сотрудников ФСБ должна быть "тем надёжнее".

Он привёл данные о том, что за прошлый год в стране была пресечена деятельность 129 штатных сотрудников и 465 агентов иностранных спецслужб.

Напомним, в декабре 2018 года стало известно о задержании в Москве гражданина США Пола Уилана. У него кроме американского есть гражданства Великобритании, Ирландии и Канады. Мужчина был арестован по обвинению в шпионаже.