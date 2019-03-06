В Магнитогорске с самолёта сняли пьяного матершинника

Теперь ему грозит ещё и уголовное дело, потому что часть оскорблений была направлена в адрес полицейских.

В аэропорту Магнитогорска полиция была вынуждена снять с рейса пьяного неадекватного пассажира, который мешал работе экипажа. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на данные Южно-Уральского управления МВД.

Сообщение об авиадебошире поступило в дежурное отделение полиции аэропорта вечером 5 марта. На борт самолета по направлению Магнитогорск-Москва попросили отправить наряд полиции.

Прибывшие на место сотрудники полиции задержали 31-летнего жителя Ростовской области, который во время посадки на рейс матерился, был сильно пьян и мешал работе экипажа.

— Командир воздушного судна решил отказать этому пассажиру в перелёте. Мужчину сняли с рейса и доставили в дежурную часть в аэропорту Магнитогорска. В отношении пассажира полицейские составили протокол об административном правонарушении, — передает пресс-служба.

Кроме того, в сообщении отметили, что после задержания мужчина нецензурно оскорбил сотрудников полиции. Сейчас следователи рассматривают вопрос о возбуждении в отношении дебошира уголовного дела по статье 319 УК РФ "Оскорбление представителя власти".

Ранее Лайф писал о похожем инциденте, который произошел в аэропорту Хабаровска. Тогда полицейские сняли двух жителей Бурятии, находившихся в состоянии алкогольного опьянения. Их привлекли к административной ответственности и назначили штраф.