Удушающим взял сына за шею. Сноха рассказала свою версию нападения на семью Дудя

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Удушающим взял сына за шею. Сноха рассказала свою версию нападения на семью Дудя

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Женщина возмущена, что супруг обвиняет её в избиении, и уверяет, что всё было совсем не так.

Новый поворот в семейной драме, в которой оказались родные известного блогера Юрия Дудя. Ранее сообщалось, что его мама и брат были избиты. У них хотели забрать ребёнка — племянника Юрия Дудя. Родители мальчика разошлись, и теперь каждый претендует на проживание с ним.

Мать мальчика, сноха Юрия Дудя, теперь обвинила его семью в нападении и похищении ребёнка. Юлия утверждает, что 39-летний Игорь, с которым они разводятся, выкрал их общего сына и отвёз к своим родителям, а с начала осени ей было позволено встречаться с мальчиком "на тюремных условиях — в его присутствии, когда ему удобно". Подробности семейной драмы выяснил телеграм-канал Mash.

— 16 октября мы с моим папой приехали поговорить. Сын 8,5 года рос со мной, а теперь его отняли — как так? А ведь Игорь ходит по утрам на работу, потом утыкается в компьютер, ему ребёнок — по барабану. Но всё получилось на повышенных тонах и в конфликтной форме. Я Стёпу забрала, посадила в машину, — рассказала Юлия.

<p>Жена Игоря, брата Юрия Дудя, с маленьким сыном. Фото: © телеграм-канал <a href="http://t-do.ru/breakingmash" target="_blank">Mash</a></p>

Игорь подбежал к ним и с криками "помогите, спасите" начал вырывать мальчика из рук мамы. Он "удушающим приёмом взял сына за шею", игнорируя, что ребёнку может быть больно, утверждает она. После этого на подмогу дочери и внуку пришёл 59-летний отец Юли Геннадий. Он попытался оттянуть руку Игоря, чтобы мальчик не задохнулся.

По её словам, именно так разворачивались события в тот день, которые ранее преподносилось совершенно по-другому. Она убеждена, что как мать имеет такое же право на общение с ребёнком, как и его отец. Юлию возмущает, что её с отцом выставляют "больными людьми". Игорь написал заявление в полицию и обвинил её в избиении.

— Вы можете себе представить: я держу ребёнка на руках — и? Кого я могу избить? — задаётся Юлия вопросом.

По версии Игоря же, жена с отцом и тремя охранниками приехали к их дому рано утром. Там они якобы напали на него и его мать Анну Степановну, попытались отобрать мальчика и затащить его в машину. Однако им удалось отбить ребёнка.

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