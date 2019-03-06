Эксперт: у Украины нет плана Б на случай провала переговоров по газу с Россией

По словам Александра Охрименко, ажиотаж вокруг этой темы создаётся исключительно ради пиара главы "Нафтогаза".

У Киева нет никакого запасного плана на случай провала переговоров по газу с Россией. Об этом в интервью НСН заявил президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко. По мнению эксперта, подобные "популистские" заявления делаются для того, чтобы глава "Нафтогаза" Андрей Коболев сохранил за собой свой пост.

— Под Коболевым шатается кресло, — отметил Охрименко, пояснив, что премьер-министр Украины Владимир Гройсман отказывается подписывать с главой "Нафтогаза" контракт продления.

Поэтому сейчас, по словам эксперта, Коболев "резко ударился в пиар" и утверждает, что у него есть план Б, хотя в действительности это "пустой трёп". Охрименко пояснил, что после выборов на Украине страны подпишут "более-менее нормальный контракт".

— Можно сильно не вникать в суть этого плана, потому что он бессмысленный априори и его нельзя реализовать, — заключил аналитик.

Как писал Лайф, ранее замглавы МИД Украины Елена Зеркаль заявила, что Киев разработал план на случай, если переговоры с Россией по транзиту газа в Европу провалятся.