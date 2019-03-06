"Оговорка". Владимирская чиновница объяснила свою фразу о питании школьников

Женщина заверила, что её фразы были не очень корректно выдернуты из общего разговора.

Глава Департамента образования Владимирской области Ольга Беляева оправдалась за свои слова об ответственности родителей за организацию питания учащихся школ.

— Это либо оговорка, либо конструкция речи такая получилась. На самом деле родители здесь совершенно ни при чём. Не очень корректно были выдернуты из общего разговора фразы, поэтому получилось так, что будто бы я не знаю, кто организует питание, — пояснила чиновница в интервью радиостанции "Говорит Москва".

Беляева подчеркнула, что организация питания входит в полномочия образовательных учреждений — это закупка, подвоз продуктов, а также контроль качества.

По словам чиновницы, её слова прозвучали в рамках ответа на вопрос о платном питании для учащихся начальных классов. Беляева уточнила, что бесплатное питание получают лишь дети, относящиеся к льготным категориям.

Ранее приводились слова Беляевой о том, что у людей сложилось ошибочное мнение по поводу ответственности муниципалитета или государства за питание школьников. Глава областного Департамента образования отметила, что заниматься доставкой продуктов в школы должны родители учеников. В Сети возмутились словами чиновницы, отметив, что у неё "совсем совести нет".