Генштаб ВСУ испугался вторжения с севера, востока и юга

Виктор Муженко считает, что нападение произойдёт в период президентской гонки и выборов. При этом никаких доказательств этой гипотезы на Украине не предоставили.

Начальник Генштаба вооружённых сил Украины Виктор Муженко предупредил об угрозе вторжения с севера, востока и юга. Главнокомандующий ВСУ назвал стратегическим преимуществом перед возможным противником фактор "родной земли".

— Мы прогнозируем военные угрозы по трём из четырёх географических направлений: север, восток и юг. Российская сторона завершает формирование на границе Украины ударных соединений, которые вместе с частями спецназначения составят основу сил вторжения, — сказал Муженко в эфире украинского телеканала "Прямой".

Генерал армии перечислил стратегические преимущества ВСУ: высокая мобильность, адаптивность, автономность и фактор "родной земли". По его прогнозу, вторжение будет проведено в период президентской гонки на Украине и выборов, запланированных на 31 марта 2019 года. При этом никаких доказательств гипотезы Муженко не предоставил. Заявление было сделано в ходе встречи с военными атташе.

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