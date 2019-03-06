"Бред от ГИБДД". Давидыч прокомментировал ролик башкирских инспекторов к 8 Марта

Блогер считает, что опубликованная запись некорректна и не отражает объективной картины.

Основатель "Смотра.ру" Эрик Китуашвили, известный как Эрик Давидыч, назвал чушью ролик сотрудников Госавтоинспекции Уфы "День без женщин". Об этом он сказал телеканалу "360".

— Это очередной бред от ГИБДД. В принципе, ничего удивительного, — заявил Китуашвили.

Давидыч отметил, что в его понимании задачей ГИБДД является обеспечение безопасности на дорогах общего пользования, а не подколы в адрес женщин по поводу того, что они якобы не умеют ездить за рулём.

Блогер добавил, что сотрудникам ГИБДД было бы неплохо открыть статистику.

— Статистика говорит, что женщины ездят гораздо безопаснее, — уточнил Китуашвили.

По словам основателя "Смотра.ру", женщины если и попадают в ДТП, то с минимальным ущербом.

Кроме того, Эрик Давидыч привёл статистику по парковкам, согласно которой паркуются плохо и допускают касания порядка 49% мужчин и 44% женщин.

Напомним, в преддверии 8 Марта в ГИБДД Уфы назвали мечтой каждого мужчины день на дорогах без женщин.