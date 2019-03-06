Путин разрешил заочно арестовывать тех, кто объявлен в межгосударственный розыск

До сих пор такие полномочия у судов были только в отношении объявленных в международный розыск.

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, разрешающий заочный арест объявленных в межгосударственный розыск людей. Как указано в опубликованном на официальном портале правовой информации документе, изменения в этой связи вносятся в часть 5 статьи 108 УПК РФ.

Сейчас для задержания и экстрадиции таких лиц закон предусматривает наличие решения о заключении лица под стражу. Однако с получением такого решения возникают сложности, так как арест обвиняемого допускается только в случае, если он объявлен в международный розыск по линии Интерпола.

Авторы инициативы считают, что закон повысит эффективность межгосударственного розыска.