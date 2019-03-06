Путин подписал закон о запрете гаджетов на военной службе

Запрет вводится только на период ведения боевых действий, несения боевого дежурства и нахождения на территории воинской части. При этом обычные кнопочные телефоны без фото- и видеокамеры не запрещаются.

Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий военным пользоваться гаджетами во время службы. Документ размещён на официальном портале правовой информации.

Помимо смартфонов военнослужащим отныне нельзя при себе иметь и другие технические средства, которые позволяют распространять аудио-, фото-, видеоматериалы и данные геолокации с помощью Интернета. Под эти определения, к примеру, подпадают видеорегистраторы и внешние носители информации.

В пояснительной записке к документу отмечалось, что на основе анализа деятельности Российской армии, в том числе и на территории Сирии, было установлено, что информация о военнослужащих представляет особый интерес для спецслужб некоторых государств, террористических и экстремистских организаций.