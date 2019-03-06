Архитектор львовского Монумента Славы скончался в один день с его сносом

Снести основательную бетонную конструкцию удалось рабочим лишь с третьей попытки.

Во Львове умер один из авторов Монумента Славы Аполлон Огранович. Прощание с архитектором состоится 6 марта. Об этом сообщил на своей странице в Facebook Анатолий Короленко, передаёт "Варта 1".

Отмечается, что Аполлон Огранович умер в воскресенье, 3 марта, то есть именно в день окончательного сноса Монумента Славы.

"Монумент боевой славы Советских Вооружённых Сил" на улице Стрыйской был воздвигнут в память о победителях над нацизмом в Великой Отечественной войне. Кроме этого, среди работ архитектора: памятник "Слава труду" в Радехове, проект реконструкции главной почты на улице Словацкого и памятник советским медикам во Второй мировой войне.

Ранее Лайф писал о демонтаже 30-метрового Монумента Славы во Львове. Снести бетонную конструкцию удалось рабочим лишь с третьей попытки.