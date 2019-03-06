Депутат Госдумы с недоверием отнёсся к деятельности совещательного органа, в состав которого вошёл его "заклятый друг" Сергей Шнуров.

Депутат Госдумы Виталий Милонов против того, чтобы доверить такой важный вопрос, как запрет "Дома-2", Общественному совету по культуре. Отвечая на вопрос журналиста Лайфа, он нелицеприятно прошёлся по членам этого совета, куда недавно вошёл Сергей Шнуров, и поставил им в пример Илона Маска.

— Совет по культуре — это фастфуд, гамбургер, сделанный из ядовитого мяса, — рассуждает Милонов, отвечая Лайфу. — Необходимо поставить стратегические цели и задачи. Вот почему приснопамятный Илон Маск, которого мы любим вспоминать, открывая банку с огурцами, ставит стратегические задачи, и мы — общество — обязаны идти тем же путём.

Отметим, что конфликт Милонова и Шнурова длится уже не первый месяц. В январе одиозный депутат раскритиковал фронтмена группы "Ленинград" за сквернословие на сцене и назвал его "убийцей Пушкина". А недавно Милонов и вовсе предложил запретить творчество Шнурова. Тот отреагировал традиционным поэтическим экспромтом.