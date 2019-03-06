Путин лично поздравит женское подразделение МВД с 8 Марта

Президент РФ Владимир Путин посетит 7 марта Первый оперативный полк полиции ГУ МВД России по Москве и лично поздравит сотрудниц подразделения с наступающим Международным женским днём. Главу государства пригласили девушки из конной и туристической полиции перед заседанием коллегии МВД 28 февраля.
— Глава государства пообщается с женским коллективом личного состава, ознакомится с порядком несения службы и особыми обязанностями конного и туристического патруля, — сообщили в Кремле.
Первый оперативный полк полиции включает батальон туристической полиции и два батальона конной.
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