Путин лично поздравит женское подразделение МВД с 8 Марта

Российский лидер в ходе визита познакомится с порядком несения службы и особыми обязанностями конного и туристического патруля.

Президент РФ Владимир Путин посетит 7 марта Первый оперативный полк полиции ГУ МВД России по Москве и лично поздравит сотрудниц подразделения с наступающим Международным женским днём. Главу государства пригласили девушки из конной и туристической полиции перед заседанием коллегии МВД 28 февраля.

— Глава государства пообщается с женским коллективом личного состава, ознакомится с порядком несения службы и особыми обязанностями конного и туристического патруля, — сообщили в Кремле.

Первый оперативный полк полиции включает батальон туристической полиции и два батальона конной.