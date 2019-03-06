"Ошибки прошлого". Путин призвал избегать формальных режимов секретности

По мнению российского лидера, вместе с тем контроль в области обеспечения защиты данных должен быть строгим и тщательным.

Президент России Владимир Путин призвал избегать формальных режимов секретности, которые создают искусственные препятствия для внедрения перспективных разработок. Об этом он заявил на заседании коллегии ФСБ.

— Не нужно повторять ошибок прошлого, — отметил Путин, — когда многие перспективные разработки годами лежали в сейфах из-за формально исполняемых режимов секретности.

Президент подчеркнул вместе с тем, что контроль в области обеспечения защиты данных о перспективных разработках, передовых российских технологиях военного и двойного назначения должен быть строгим и тщательным.

Глава государства сегодня также заявил о стремлении иностранных спецслужб нарастить своё влияние на Россию.