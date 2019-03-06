Глава ЮНЕСКО отметила ключевую роль России в организации

Одре Азуле прибыла в РФ с трёхдневным визитом и встретилась с президентом Владимиром Путиным.

Президент РФ Владимир Путин на встрече с генеральным директором ЮНЕСКО Одре Азуле заявил о намерении и впредь поддерживать международную организацию. По его словам, отношения между Москвой и ЮНЕСКО развиваются поступательно.

— Мы всегда поддерживали организацию, будем делать в будущем, всегда в вашем распоряжении, рассчитываем на вашу поддержку, — подчеркнул российский лидер.

Со своей стороны французский политик отметила вклад РФ в деятельность ЮНЕСКО по выполнению задач по образованию, культуре, а также достижению мира и гармонии между государствами. Организация, по убеждению его гендиректора, представляет собой крайне конструктивную площадку для взаимодействия государств, которые способны осуществлять диалог.

— Я очень рада, что снова прибыла в Россию в тот период, который важен для ЮНЕСКО. И позвольте выразить признательность за ключевую роль, которую играет РФ в ЮНЕСКО, — сказала Азуле.

Визит генерального директора ЮНЕСКО в РФ продлится три дня. Ранее ей было присвоено звание почётного члена Российской академии художеств. Церемонию вручения Азуле диплома и мантии провёл президент академии, посол доброй воли ЮНЕСКО Зураб Церетели. Завтра глава организации отправится в Татарстан.