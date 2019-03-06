Схватка на корпоративе. Две женщины-полицейские подрались из-за коллеги

Теперь всех участников любовного треугольника ожидают разбирательства и возможные последствия для служебного положения.

На корпоративе в честь Дня защитника Отечества полицейские города Белорецка в Башкирии нашли место не только для проявления патриотизма, но и для жгучей ревности. По сведениям издания ProUfu.ru, бывшая сотрудница органов внутренних дел подралась с действующей женщиной-полицейским из-за мужа, который тоже является правоохранителем.

Отмечается, что всё началось со словесной перепалки, а затем в ход пошли руки. В итоге после выяснения отношений обе женщины отделались синяками.

Источники сообщили порталу, что дело взяло под контроль Следственное управление СК РФ по Республике Башкортостан, однако ни полиция, ни следователи не комментируют инцидент.

В канун Нового года Лайф рассказывал историю из соседнего Татарстана, там к перепалке двух мужчин на корпоративе подключились и женщины — дело дошло до массовой драки.