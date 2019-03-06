Мэр Днепра объявил огромную награду за сломанные руки наркоторговцев

Политик заявил, что его железное терпение лопнуло после ночной выходки торговца зельем.

Мэр Днепра Борис Филатов в посте в социальной сети "Фейсбук" сообщил, что наркоторговцы обрисовали своей "рекламой" всю центральную часть города, в том числе памятник общественнику Александру Полю.

Филатов сообщил, что сообщивший имя "подонка" получит 100 тысяч гривен (почти 250 тысяч рублей). Если же при задержании у наркоторговца окажется сломана рука, а лучше обе, тогда будет выплачено 200 тысяч гривен (около 500 тысяч рублей).

По словам градоначальника, средства будут выделены из фонда мэра.

Филатов уточнил, что сумма вознаграждения за каждого следующего пойманного будет утверждена на ближайшей сессии горсовета.

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