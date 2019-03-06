Задохнулась из-за астмы. Жительница Твери умерла, не дождавшись скорой помощи

Мать девушки решила отвезти её в больницу самостоятельно, но больная скончалась в такси.

В Твери 22-летняя девушка умерла, так и не дождавшись приезда скорой. Как сообщает "МК в Твери" со ссылкой на близкие к родным умершей источники, это произошло 4 марта.

По предварительным данным, ночью у девушки случился приступ астмы, после чего она стала задыхаться. Так как ингалятор не помогал, мать пациентки вызвала скорую, однако по номеру 103 на протяжении четырёх минут никто не отвечал.

Примерно через полчаса мать решила сама отвезти дочь в больницу, но в такси девушка скончалась от удушья.

Как писал Лайф, в марте 2018 года житель Твери пять часов ждал приезда скорой.