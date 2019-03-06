Путин подписал закон о паллиативной помощи

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Путин подписал закон о паллиативной помощи

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Фото: © Pixabay

Она включает в себя психологическую помощь, облегчение боли для неизлечимо больных, уход за ними.

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о паллиативной медицинской помощи. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Напомним, согласно документу, паллиативная медицинская помощь включает также мероприятия психологического характера, уход с целью улучшения качества жизни неизлечимо больных и облегчение боли.

Как писал Лайф, ранее Совет Федерации одобрил соответствующий закон.

Ранее сообщалось, что число хосписов в России выросло более чем втрое за 2018 год.

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