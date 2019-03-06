"Пушка" — ненастоящая! На месте стрельбы у кубанской школы нашли игрушечные пули

Ранее СМИ сообщали, что мальчик купил пневматику с рук и вымогал у ребят деньги.

Пистолет, из которого 14-летний ученик школы в станице Ахтанизовской Краснодарского края стрелял в сверстников, был игрушечным. Об этом рассказал руководитель Темрюкского района Фёдор Бабенков.

— Вначале говорилось, что пистолет пневматический. Когда разобрались, нашли пластиковые пули... По сути, это игрушка, продаётся в игрушечном магазине. Пистолета самого не было, — цитирует чиновника ТАСС.

Ранее сообщалось, что восьмиклассник устроил стрельбу возле школы из-за того, что сверстники отказались давать ему деньги. Пострадали четверо подростков. Некоторые СМИ писали, что школьник купил пневматический пистолет с рук.