В девушке должна быть "крокодилинка". Алёна Апина "прошлась" по Бузовой

Звезда 90-х отметила, что крючочки нужно оставлять во всём, что делаешь — в своём образе, музыке, стиле.

Заслуженная артистка России Алёна Апина раскритиковала телеведущую и певицу Ольгу Бузову, заявив, что в девушке должна быть цепляющая "крокодилинка".

Апина призналась, что быть похожей на Бузову не хочет — у телеведущей "волосок к волоску". Сама Апина к такому не стремится — говорит, что быть такой скучно.

— В девушке должна быть "крокодилинка", которая цепляет, иначе становится тоскливо и глянцево, — приводит слова Апиной Teleprogramma.pro.

Ранее с критикой в адрес Ольги Бузовой выступил ведущий Владимир Соловьёв. Он заявил, что у певицы и телеведущей "интеллекта нет и не будет".