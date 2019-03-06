В девушке должна быть "крокодилинка". Алёна Апина "прошлась" по Бузовой

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В девушке должна быть "крокодилинка". Алёна Апина "прошлась" по Бузовой

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Ольга Бузова. Фото: © Instagram/buzova86

Звезда 90-х отметила, что крючочки нужно оставлять во всём, что делаешь — в своём образе, музыке, стиле.

Заслуженная артистка России Алёна Апина раскритиковала телеведущую и певицу Ольгу Бузову, заявив, что в девушке должна быть цепляющая "крокодилинка".

Апина призналась, что быть похожей на Бузову не хочет — у телеведущей "волосок к волоску". Сама Апина к такому не стремится — говорит, что быть такой скучно.

— В девушке должна быть "крокодилинка", которая цепляет, иначе становится тоскливо и глянцево, — приводит слова Апиной Teleprogramma.pro.

Ранее с критикой в адрес Ольги Бузовой выступил ведущий Владимир Соловьёв. Он заявил, что у певицы и телеведущей "интеллекта нет и не будет".

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