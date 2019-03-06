Для войны с Россией. Кандидат в президенты Украины предложил вооружить народ

Кривонос также призвал вырастить абсолютно новое молодое поколение с новыми ценностями — ненавистью к РФ.

Кандидат в президенты Украины Сергей Кривонос заявил о намерении подготовить гражданское население к "войне с Россией". А именно вооружить народ и обучить, чтобы они "круглыми сутками, месяцами, годами" наносили точечные удары по "противнику".

— Народ у нас должен быть вооружён. Нарезным оружием. Это является одним из пунктов моей программы и непосредственно это главная задача, — сказал он в эфире одного из украинских YouTube-каналов.

Кривонос убеждён, что Украина должна вырастить абсолютно новое молодое поколение с новыми историческими, патриотическими, национальными идеями и ценностями, самая главная из которых — ненависть к России. Ещё одним пунктом своей предвыборной программы кандидат в президенты назвал разработку специальной "системы" для того, чтобы всеми возможными силами и средствами бороться с "противником".

Напомним, выборы президента Украины назначены на 31 марта 2019 года. ЦИК страны зарегистрировала рекордное число кандидатов на высший пост — 44. Если же никто из кандидатов не получит более 50% голосов в первом туре, 21 апреля пройдёт второй тур среди двух лидеров. Согласно последним данным, в президентском рейтинге с огромным отрывом лидирует шоумен Владимир Зеленский.