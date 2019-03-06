Эксперты спрогнозировали увеличение количества сверхбогатых людей в России

К таковым специалисты относят людей, чьё личное состояние превышает 30 миллионов долларов США.

В ближайшие пять лет в России вырастет количество долларовых мультимиллионеров, уверены в консалтинговой компании Knight Frank.

— К 2023 году мы ожидаем позитивных изменений в политических и экономических прогнозах, поэтому российских мультимиллионеров станет больше почти на четверть, — цитирует РИА "Новости" директора по зарубежной недвижимости и частным инвестициям консалтинговой компании Марину Шалаеву.

Сверхбогатых людей к 2023 году в России должно быть всего 1860 человек, 1,24 тысячи из них будут проживать в Москве, 130 — в Санкт-Петербурге, остальные — в других городах страны. А темпы прироста числа мультимиллионеров в России составляют семь процентов в год. Такие же показатели у Индии и Замбии.

В прошлом году в стране насчитывалось 1,5 тысячи сверхбогатых людей, Россия занимает по этому показателю 22 место в мире.

Ранее Forbes опубликовал список богатейших людей мира, и в нём оказалось восемь россиян.