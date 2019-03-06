В Ленобласти при столкновении автобуса и легковушки пострадало 14 человек

В результате ДТП погибла женщина. Причины аварии устанавливают работающие на месте инцидента полицейские.

В Ленинградской области при столкновении легкового автомобиля и рейсового автобуса погибла женщина, ещё 14 человек пострадали. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Госавтоинспекцию России.

По предварительным данным, водитель автомобиля Renault Logan выехал на полосу встречного движения, в результате чего произошло столкновение с автобусом Tiger.

Среди пострадавших — полуторагодовалая девочка.

В региональном ГУ МЧС сообщили, что движение по трассе осуществляется в штатном режиме.

Ранее Лайф публиковал видео с места ДТП на Ставрополье, в котором погибло шесть человек.