Польша выбрала другой город проведения Детского Евровидения — 2019

Ранее организаторы конкурса планировали провести международное мероприятие в Кракове.

Международный конкурс Детское Евровидение в этом году пройдёт в польском городе Гливице на юге страны 24 ноября. По словам главы Польского телевидения Яцека Курского, именно этот город был выбран организаторами, учитывая доступность инфраструктуры.

— Для нас важным было качество зала и его доступность, — сказал он.

Отметим, конкурс впервые будет проведён в Польше после того, как в 2018 году победительницей стала певица Роксана Венгель с песней Anyone I Want To Be.

Как писал Лайф, ранее сообщалось, что Детское Евровидение — 2019 пройдёт в Кракове.