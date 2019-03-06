Канье Уэст оказался в музыкальном рабстве

В настоящий момент популярный американский рэпер судится с компанией EMI, которая выступает издателем его музыки.

Главная причина судебного разбирательства Канье Уэста и EMI — контракт, заключённый в 2003 году. Согласно этому документу, рэпер не может закончить музыкальную карьеру по собственному желанию. Об этом сообщает THR.

Условия договора обязывают Уэста активно заниматься записью и продюсированием треков и альбомов. Также он не может уйти на пенсию или прервать свою деятельность на короткий или длительный срок.

Канье заключил контракт перед выходом своего дебютного альбома The College Dropout. Однако после успеха пластинки компания EMI внесла в договор пункт о бессрочном продлении данного соглашения. Команда Уэста считает, что он уже давно выполнил свои обязательства перед EMI, поэтому может получить творческую свободу.