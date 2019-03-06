Травматолог рассказал, как не получить перелом при погоде "растаяло-замёрзло"

Переходный период, когда зима передаёт весне бразды правления, представляет большую опасность. Риски таятся не только в переменчивой погоде, но и в скользких дорогах. Травматолог-ортопед кандидат медицинских наук Юрий Глазков по просьбе портала "Дни.ру" подготовил пять правил безопасности при погоде "растаяло-замёрзло".
Первое правило гласит: не спешите "переобуваться" в летнюю резину! Даже если выглянуло солнце и кажется, что пришла весна, снова могут ударить морозы, а на дорогах — появиться гололедица. Второе правило является следствием тех же причин, что и предыдущее, и звучит почти так же: не надевайте лёгкую обувь! Правильная подошва, которая спасёт от падения, должна обладать следующими признаками:
- наличие рельефного узора;
- отсутствие шпильки или высокого каблука;
- отсутствие платформы.
Правило №3: сбавьте скорость! Передвигаться нужно короткими, не очень быстрыми шагами. Во время ходьбы желательно не держать руки в карманах — тогда выше шанс удержать равновесие, поскользнувшись.
Правило №4: не гуляйте "под градусом"! Если вы приняли на грудь, следовать вышеперечисленным правилам становится ещё сложнее. Учитывая, что в таком состоянии ни в коем случае нельзя садиться за руль, лучше всего отправиться домой на такси.
Правило №5: научитесь правильно падать! Если вы проигнорируете предыдущие советы и упадёте, знайте, что это тоже нужно делать правильно. Следующие рекомендации помогут отделаться лёгким испугом вместо травмы и даже перелома:
- постарайтесь присесть, чтобы уменьшить высоту падения;
- балансируйте руками, чтобы удержать равновесие;
- не приземляйтесь на кисти рук — это чревато переломом лучевой кости;
- при падении назад прижмите подбородок к груди, чтобы не удариться затылком;
- заваливайтесь на бок — падение на "мягкое место" чревато повреждением копчика.
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