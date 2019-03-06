Травматолог рассказал, как не получить перелом при погоде "растаяло-замёрзло"

Нужно среди прочего правильно выбирать обувь и уметь падать с минимальным вредом для организма.

Переходный период, когда зима передаёт весне бразды правления, представляет большую опасность. Риски таятся не только в переменчивой погоде, но и в скользких дорогах. Травматолог-ортопед кандидат медицинских наук Юрий Глазков по просьбе портала "Дни.ру" подготовил пять правил безопасности при погоде "растаяло-замёрзло".

Первое правило гласит: не спешите "переобуваться" в летнюю резину! Даже если выглянуло солнце и кажется, что пришла весна, снова могут ударить морозы, а на дорогах — появиться гололедица. Второе правило является следствием тех же причин, что и предыдущее, и звучит почти так же: не надевайте лёгкую обувь! Правильная подошва, которая спасёт от падения, должна обладать следующими признаками:

наличие рельефного узора;

отсутствие шпильки или высокого каблука;

отсутствие платформы.

Правило №3: сбавьте скорость! Передвигаться нужно короткими, не очень быстрыми шагами. Во время ходьбы желательно не держать руки в карманах — тогда выше шанс удержать равновесие, поскользнувшись.

Правило №4: не гуляйте "под градусом"! Если вы приняли на грудь, следовать вышеперечисленным правилам становится ещё сложнее. Учитывая, что в таком состоянии ни в коем случае нельзя садиться за руль, лучше всего отправиться домой на такси.

Правило №5: научитесь правильно падать! Если вы проигнорируете предыдущие советы и упадёте, знайте, что это тоже нужно делать правильно. Следующие рекомендации помогут отделаться лёгким испугом вместо травмы и даже перелома:

постарайтесь присесть, чтобы уменьшить высоту падения;

балансируйте руками, чтобы удержать равновесие;

не приземляйтесь на кисти рук — это чревато переломом лучевой кости;

при падении назад прижмите подбородок к груди, чтобы не удариться затылком;

заваливайтесь на бок — падение на "мягкое место" чревато повреждением копчика.

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