Сказочная свадьба. Кэти Перри и Орландо Блум женятся в замке Золушки

Популярная американская певица уже попросила Лайонела Ричи бесплатно спеть на церемонии венчания.

Орландо Блум и Кэти Перри хотят сыграть свадьбу в парке развлечений Walt Disney World Resort в Орландо. Популярный актёр и певица объявили о помолвке в прошлом месяце после нескольких лет отношений. Об этом сообщает KL.

— Уверен, всё будет сказочно. Я свидетель на свадьбе, — заявил дизайнер Макркус Молинари. Также он рассказал, что Блум одет будет в чём-то, что оттеняет невесту.

Вместе с этим стало известно, что Перри хочет обменяться клятвами в замке Золушки. При этом певица попросила своего коллегу по жюри в шоу Americal Idol Лайонела Ричи выступить на её свадьбе, на что тот ответил положительно.